Ergani'de ilçe otogarı inşa ediliyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Ergani'ye ilçe otogarı kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ergani'de trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlara daha rahat toplu taşıma hizmet sunmak için Diyarbakır-Elazığ kara yolunda ilçe otogarı yapılacak.



Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede, 12 toplu taşıma peronu, 8 gişe ve 20 araçlık depolama alanı yere alacak.

8 bin metrekarelik alanın 504 metrekaresi kapalı olacak otogarda 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli wc, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak. Tek giriş çıkışın yapılacağı ilçe otogarının 432 metrekarelik zeminine bazalt plaklar döşenecek.





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