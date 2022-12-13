Ergani'de ilçe otogarı inşa ediliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Ergani'ye ilçe otogarı kazandırılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ergani'de trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlara daha rahat toplu taşıma hizmet sunmak için Diyarbakır-Elazığ kara yolunda ilçe otogarı yapılacak.
Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede, 12 toplu taşıma peronu, 8 gişe ve 20 araçlık depolama alanı yere alacak.
8 bin metrekarelik alanın 504 metrekaresi kapalı olacak otogarda 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli wc, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.
Güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak. Tek giriş çıkışın yapılacağı ilçe otogarının 432 metrekarelik zeminine bazalt plaklar döşenecek.