Silvan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nda çalışmalar sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Silvan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nda yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, aynı anda birçok aktivitenin yapılabileceği 16 bin 711 metrekare alan üzerine inşa edilen Silvan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nın yaklaşık yüzde 40'ını tamamladı.

Altyapı işlemleri kapsamında sulama tesisatlarının döşenmesini tamamlayan ekipler, çalışmalarını istinat duvarlarının oluşturulması, amfi ve kafeterya alanlarında sürdürüyor.

7 bin 910 metrekarelik bölümün yeşil alan olarak değerlendirileceği projede, 11 farklı türde yapraklı ve ibreli 354 ağaç ile 6 farklı türde 1814 çalı toprakla buluşacak.

İlçe sakinlerine dinlenme alanı oluşturmak için meydanın belirlenen bölümlerine farklı ebatlarda 76 oturma birimi ve 20 masa yerleştirilecek.

30 metrekarelik kuru havuz ile 135 metrekarelik normal havuzun da yer alacağı meydanda, bazalt ve küptaştan olmak üzere toplam 6 bin 207 metrekare yürüyüş alanı oluşturulacak. Çocuklar için 685 metrekareye çeşitli oyun grupları için ayrılırken, 170 metrekarelik alanda da kafeterya yer alacak.





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