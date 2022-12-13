Bağlar Belediyesinden yatağa bağımlı hastalara çok fonksiyonlu yatak desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yatağa bağımlı 30 hastaya çok fonksiyonlu yatak desteğinde bulunuldu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle temin edilen çok fonksiyonlu 30 yatak, çeşitli hastalıklardan yatağa bağımlı olan vatandaşlara dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, çok fonksiyonlu yatak desteğinin hasta ve yakınlarına moral sağlayacağını belirtti.

Bu tür desteklerin devam edeceğini dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Ev ziyaretlerinde yatağa bağlı yaşayan hastaların durumuna tanık olduğumuz için onların yaşam koşullarını kolaylaştırmaya yönelik bu adımı attık. 20 yatağın şimdi, 10 yatağın ise ocak ayında hasta vatandaşlara ulaştırılacak. Yatağa bağlı olarak tedavi gören ve koşulları elverişli olmayan hasta ve yaşlı vatandaşlarımız var. Yakınları için de zor bir durum. Yanlarında olduklarımızı göstermek istedik. Vatandaşlarımızın hayır duasını aldık."

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