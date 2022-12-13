Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Fırat Bulvarında okuldan çıkan lise öğrencileri Büşra Ş. ve Ela Ç'ye yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada bir otomobil çarptı.



Kazada yaralanan öğrenciler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.