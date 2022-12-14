Diyarbakır merkezli "Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen "Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu 11 Aralık'ta Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen "Limit Operasyonu"nda "Ponzi yöntemiyle" dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde 11 Aralık'ta düzenlenen "Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.

Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek "türbülans" adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM'lerin güvenlik kamerasına yansımıştı.

- Ponzi yöntemi

ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi'den ismini alan yöntemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış gibi göstererek sisteme üye topluyor.

Oluşturulan şemaya göre eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir süre sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor.

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