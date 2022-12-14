3200 yıllık formülden elde edilen koku Diyarbakır'da sergilenecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da gerçekleştirilecek "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya" etkinliğinde, 3200 yıl yıllık formülden elde edilen "Mezopotamya kokusu" ile Roma dönemi, Asur, Babil, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve kaplarının replikaları yer alacak.



​​​​​​​Karacadağ Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Mezopotamya topraklarında yetişen koku kültürü, bölgede yaşamış uygarlıkların koku deneyimleri, bölgenin sahip olduğu endemik bitki türlerinin kokuları tarihsel süreçte tütsü ve parfüme dönüşümle çok özel deneyimler eşliğinde dünyaya açılıyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Koku Kültürü ve Turizm Derneği iş birliğiyle 17-18 Aralık'ta İçkale'deki Saint George Kilisesi'nde "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi" düzenlenecek.

Dünyanın ilk kadın kimyageri olarak bilinen Tapputi'nin 3200 yıl önce kil tabletlere Akadca yazdığı parfüm formüllerinden elde edilen kokunun "Mezopotamya kokusu" olarak yer alacağı sergide, Zerzevan Kalesi'nde gün ışığına çıkarılan Roma dönemi ile Asur, Babil, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve kaplarının replikaları (kopyası) sergilenecek.

Ayrıca sergide kil tabletlerde adı geçen "mürr", "sandal", "sedir", "gül" ve "iris" gibi kokular da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergi kapsamında düzenlenecek, "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya: Diyarbakır" paneline ise Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Doç. Dr. Cenker Atilla, Dr. Öğr. Üyesi Elif Hanar ile Parfüm Tasarımcısı, Aromaterapist ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül konuşmacı olarak katılacak.

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