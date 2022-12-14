Ergani'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesi, market, bakkal ve şarküterilerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatları ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinin denetiminin süreceği bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.