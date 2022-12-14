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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Batman'da barajlarda su ürünleri denetimleri yapıldı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu koordinatörlüğünde Su Ürünleri Şubesi Teknik ekibi, baraj havzalarında balık stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla su ürünleri denetimi yaptı.

Denetimlerde, Batman bantlı çöpçü balığının üreme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Batman Çayı ve Silvan Baraj sularda kirlilik oluşturan hayalet ağlar sulardan temizlendi.

Denizlerde ve İç Sularda Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında il genelinde yürütülen saha çalışmalarında da, Batman Çayı, Batman, Dicle, Göksu, Devegeçidi, Atatürk ve Dicle barajlarında yapılan çalışmalarla yaklaşık 240 bin metrekarelik alan tarandı, 70 bin metre ağ ve av aracı sulardan temizlendi. Çıkarılan ağların bir kısmı geri dönüşüme kazandırıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ile Diyarbakır Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneğinin (DİSOBDER) katılımıyla il genelinde ortak denetimler sürüyor.





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