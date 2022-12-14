DÜ öğrencisi Demirtaş kros yarışmasında ikinci oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencisi Azat Demirtaş, Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.



DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azat Demirtaş, Adana'da düzenlenen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası yarışmasına katıldı.



Demirtaş, şampiyonada Türkiye U23 kategorisinde ikinci oldu.



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