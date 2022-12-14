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Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki 1'i hasta çocuk, 6 kişi yaralandı

AA

Diyarbakır'da ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 1'i hasta çocuk, 4'ü sağlık çalışanı 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki 1'i hasta çocuk, 6 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 1'i hasta çocuk, 4'ü sağlık çalışanı 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesinden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C'yi (6) taşıyan 21 BC 262 plakalı ambulans karşı yönden gelen Murat M. idaresindeki 16 LD 047 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans refüje devrildi, tır da yön levhasına çarparak durabildi.

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A, Mehmet B, Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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