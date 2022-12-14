Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki 1'i hasta çocuk, 6 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 1'i hasta çocuk, 4'ü sağlık çalışanı 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesinden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C'yi (6) taşıyan 21 BC 262 plakalı ambulans karşı yönden gelen Murat M. idaresindeki 16 LD 047 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans refüje devrildi, tır da yön levhasına çarparak durabildi.

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A, Mehmet B, Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.



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