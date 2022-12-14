Diyarbakır'da otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aracında 7 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli İ.A'nın araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi.



Bu tespit üzerine ilçede kendisini yakalamak isteyen polisleri fark eden İ.A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı.



Yaşanan kovalamacayla yakalanan bu kişinin aracında 4 kilo 500 gram toz esrar ve 2 kilo 580 gram skunk ele geçirildi.

Savcılığa çıkartılan İ.A'nın, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.



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