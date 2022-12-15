Diyarbakır'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi 1235'nci Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 FL 875 plakalı otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçti.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.D. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çarpmanın etkisiyle otomobilden yola saçılan yakıtı temizledi.





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