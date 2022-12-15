Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi E. (40) idaresindeki 34 KT 0574 plakalı otomobile, Diyarbakır Elazığ kara yolu Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, otomobildeki Ahmet D. ve Mehmet Ali E. (36) ağır yaralandı.

Sürücü Mehmet Hanifi E, yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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