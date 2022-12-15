Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan sanat kurslarına devam eden özel gereksinimli bireyler yeteneklerini sergiledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Sümerpark Engelsiz Yaşam Merkezinde açılan kurslarda verilen eğitimler, bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezindeki kurslardan yararlanan kursiyerler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen etkinlikte, tiyatro, Türk Halk Müziği, solo ve koro çalışmalarındaki hünerlerini sergiledi.

Özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından doldurulan salonda tiyatro oyunları sergilendi.

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İsmet Kaya tarafından seminer verildi.

Etkinlik, kursiyerlerin halk oyunları, şiir dinletisi, koro ve solo performansların sergilemesinin ardından sona erdi.

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