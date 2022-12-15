Diyarbakır'da genel sekreter Çiftçi'den "Alo 153 Çağrı Merkezi"ne ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Alo 153 Çağrı Merkezi'nde incelemede bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, Sümerpark yerleşkesinde bulunan çağrı merkezini ziyaret etti.
Merkez yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, Alo 153'e gelen çağrıları cevapladı.
Çiftçi, 6 aydır ödeme yapmadığı için suyu kesilen ve borcunu ödemesinin ardından suyunun açılması talebiyle arayan vatandaşın çağrısına cevap verdi.
Vatandaşın talebini DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'ye aktaran Çiftçi, vatandaşın talebinin hızlıca çözüme kavuşturulmasını istedi.
Yapılan görüşmelerin ardından DİSKİ personeli vatandaşın işlemelerini gerçekleştirerek suyunu açtı.