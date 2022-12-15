Silvan'da ilçe otogarı yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan'da ilçe otogarı yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapılacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede Diyarbakır-Batman kara yolunda inşa edilecek ilçe otogarında 9 toplu taşıma peronu, 4 gişe ve 100 araçlık depolama alanı bulunacak.

12 bin 500 metrekarelik alana yapılacak otogarda, 350 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli wc, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Ayrıca 1,20 metre uzunluğunda olacak otogarın bahçe duvarlarının üzerine çit paneller uygulanacak.

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