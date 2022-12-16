Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 polis memuru yaralandı.

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.





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