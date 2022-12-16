GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da terör saldırısında 9 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında 1 sivil ve 8 polis memuru yaralandı.

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1 sivil ve 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 05.10 sıralarında göreve giden çevik kuvvet minibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı bildirildi.

Zırhlı polis midibüsü içerisinde bulunan 9 kişinin kontrol amaçlı hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Su, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çevik kuvvet aracı göreve giderken park edilmiş bir aracın patlatılarak terör saldırısının gerçekleştirildiğini söyledi.

Terör saldırısına ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Su, "Allah'a şükürler olsun ki arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir. 2 arkadaşımız da kontrol altında. Hayati tehlikeleri yok. İnşallah onlar da taburcu olacaktır." ifadelerini kullandı.



Vali Su, şöyle devam etti:

"Araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve olay sonrası taksiyi süren şahsı gözaltına aldık Lice'de. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Geçmiş olsun. Çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşların çalışmaları bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bilgiyle açıklama yapılacaktır. Çok şükür ciddi yaralı arkadaşımız yok. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm arkadaşlarımızın gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz."

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