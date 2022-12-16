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Bakan Soylu, Diyarbakır'da terör saldırısının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu: (2)

AA

Bakan Soylu, Diyarbakır'da terör saldırısının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu: (2)

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin, "Huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen ve bir endişeyi, korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir, sağlanmayacaktır." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı Diyarbakır-Mardin kara yolunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, soruşturma kapsamında şu anda 5 şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi. Şüphelilerin araçta beraber olduklarını, yardım ve yataklık yaptıklarının tespit edildiğini anlatan Soylu, "Operasyonumuz bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edecektir." dedi.

Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette terör örgütünün bu tür eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten ama şunun bilinmesi gerekir, huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen ve bir endişeyi, korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir, sağlanmayacaktır. Sabah erken itibarıyla olay olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bilgi arz ettik. Ardından Sayın Vali'mizle de Cumhurbaşkanı'mız tekrar konuştular ve geçmiş olsun dileklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız iletti. Bu vesileyle bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

- "Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak "Hem Doğu ve Güneydoğu huzur ve refahın içerisinde olacak. Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Terör saldırısıyla ilgili şüphelileri kısa sürede tespit ederek gözaltına alan güvenlik güçlerini tebrik eden Soylu, "Vatandaşlarımıza da ülkeme de 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, terör saldırısında kullanılan aracın "kiralık" olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Uzaktan kumandalı, öyle gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar ve Lice'de planlandıktan sonra da aracı buraya getirmişler ama şu anda sorgu devam ediyor. Sorgu tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bombanın türü, nevi ve bu konudaki bütün cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır."

(Bitti)

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