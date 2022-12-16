Diyarbakır'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmaya ilişkin aranan zanlı yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 yıl önce 3 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmaya ilişkin aranan firari şüpheli yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akpınar Mahallesi'nde 4 yıl önce husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, A.K. (62), M.Ç. (32) ve O.Ç'nin (32) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan zanlı M.Ç'nin (23) yakalanması için çalışma yürütüldü.

Yakalanacağını anlayan şüpheli, polisi arayarak bulunduğu yeri itiraf etti.

Düzenlenen operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlarla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.





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