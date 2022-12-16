Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla merkez ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için personele uyarılarda bulundu.

Yönetmelik kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimler periyodik olarak devam edecek.

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