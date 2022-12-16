Kulp'ta ilçe otogarı yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kulp ilçesinde otogar yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak için yaptırılacak otogar ilçede trafik yoğunluğunu azaltacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede Diyarbakır-Muş kara yolunda inşa edilecek ilçe otogarında 9 toplu taşıma peronu, 8 gişe ve 22 araçlık depolama alanı bulunacak.

11 bin 675 metrekarelik alana yapılacak otogarda, 600 metrekare kapalı alan, 4 bilet satış noktası, bekleme salonu, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Ayrıca bahçe duvarları 1,20 metre yüksekliğinde olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak.

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