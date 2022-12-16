DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki bombalı aracın patlatılması sonucu 8'i polis 9 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde güzel haberlerle Türkiye gündeminde yer alan Diyarbakır'ınterör saldırısıyla gündeme gelmesine üzüldüklerini belirtti.

Yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Aydın, saldırıyı yapanları da en güçlü şekilde lanetlediklerini aktardı.

Diyarbakır'da son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını dile getiren Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Diyarbakır geçmişteki acı yılları tarihin çöplüğüne atıp huzurun ve güvenin şehri haline geldi. Terör örgütünün ve uzantılarının bundan çok büyük rahatsızlık duyduğunu biliyor ve görüyoruz. Sadece kandan ve gözyaşından beslenen bu odakların Diyarbakır'a bu huzuru ve güzellikleri çok gördüğünü iyi biliyoruz. Bu bombalı saldırının Diyarbakır'daki huzur ve güven ortamına zarar vermesine tüm vatandaşlar bir ve beraber olarak engel olmalıyız. İlimizin huzur ve güven ortamı, bir partinin veya zümrenin veya kesimin faydasına değildir. Diyarbakır'daki değişim, dönüşüm, ilimizde yaşayan herkesin ama herkesin faydasınadır ve geleceğine katkıdır. Bu yüzden, bu olaylardan uzun yıllar çok çeken ilimizdeki her bir hemşehrimizin bu huzur ve güven ortamını en büyük ortak kazanım olarak görüp sımsıkı korumasını istiyoruz. Şehri bu huzur ve güven ortamına taşımak öncelikle AK Parti olarak bizim görevimizdi. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadele ile çok şükür başardık. Ama bundan sonra 'Diyarbakır’a uzanan eller kırılsın' diye haykırmak ve bu huzura sahip çıkmak tüm Diyarbakırlıların üzerine düşen bir yükümlülüktür. İnşallah Tüm Diyarbakır, huzurumuza kast eden bu terör odaklarına karşı dimdik duracak ve memleketimize eski karanlık günleri getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."





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