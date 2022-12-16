Diyarbakır'da bilgievlerinde Yerli Malı Haftası kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, bilgievlerindeki öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte yerli malının önemini, tutumlu olmayı ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemini anlattı.

Yerli malının sağlık açısından da faydalarının anlatıldığı etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri sorular hakkında bilgi sahibi oldu.

Görsel Sanat Kulübü öğrencileri yapmış oldukları resimlerle hünerlerini sergilerken, öğrenciler günün anlam ve önemi için şiirler okudu, yöresel oyunlar oynadı.



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