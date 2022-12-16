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Şırnak Valisi Bilgin, Gabar Dağı'nda petrol rezervinin keşfedildiği alanda konuştu:

AA

Şırnak Valisi Bilgin, Gabar Dağı'nda petrol rezervinin keşfedildiği alanda konuştu:

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezervine ilişkin, "Açılan 5 kuyu var, 6'ncısı açıldı, üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek granite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür." dedi.

Vali Bilgin, beraberinde 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ile petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada incelemede bulundu.

Vali Bilgin, çalışmalarla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler, kuyuya ismi verilen Şehit Jandarma Astsubay Esma Çevik'in anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bilgin, Türkiye'nin gururu TPAO'nun hem denizde hem de karada çok büyük çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfinin Kilyos sahasında yapıldığını aktaran Bilgin, "Çok şükür ki burada da Türkiye'nin, hatta dünyanın son yıllarda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı." dedi.

"Burası Bayraktar TB2'nin Türkiye'ye kazandırıldığı bölge, yani Özdemir Bayraktar Beyefendi, Allah rahmet eylesin. Akçay Tugayında Bayraktar TB ile ilgili geliştirme ve alan faaliyetlerini yapmıştı." diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibinin yüksek çalışmalarıyla ortaya çıkan Bayraktar TB2, bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleriyle birlikte bu bölgenin güvenliğini sağlayan ve şu anda ülkemizde üst düzeyde güvenlik ortamını sağlayan çok önemli araçlarından biridir. Hatta dünyada çok önemli bir araç olmuştur. Şimdi Bayraktar TB2'den onun geliştiği topraklarda, onun sonucunda, onun sağladığı güvenlik ortamıyla birlikte çarpan etkisiyle yer altı kaynakları çıkarıyoruz ve halkımıza çok büyük bir imkan sağlıyoruz. Ülkemizin parasının yurt dışına gitmesinin önüne geçiyoruz."

- "Bizim için çok büyük onur vesilesidir"

Gabar Dağı eteklerinde keşfedilen petrol rezerviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, şunları söyledi:

"Açılan 5 kuyu var, 6'ncısı açıldı, üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek granite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür. Bu da bizim için çok büyük onur vesilesidir. TPAO'nun çok değerli personeli gece gündüz demeden çalışıyor. Sadece arazide sondaj faaliyetleri değil, aynı zamanda jeolojik etütlerle de Şırnak'ın her yerindeler. Artık Şırnak'ı görüyorsunuz, son dönemde petrolü ile adından söz ediyor. İnşallah alabalık üretimi yapacağız. Türkiye'nin en büyük alabalık çiftliğini kuracağız. Tarımda adından söz ettiriyor. Festivalleriyle, kültürüyle, sanatıyla 'Artık Şırnak'ı izlemeye devam edin.' diyoruz. Şırnak artık çok daha fazla gündemde kalacak. Ama neyle kalacak, mutluluğuyla, huzuruyla, güvenliğiyle, ülkemize kattığı katma değerleriyle gündemde kalacak. Kısaca bu çalışmalar bu artan hızıyla devam edecek."

Bölgede 6'ncı kuyunun da yakında faaliyete gireceğini belirten Bilgin, "Gelecek yıl çok daha fazla kuyuyla üretim miktarını 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktarla bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü istedikleri faaliyetleri eşiyle, çocuklarıyla burada yapabilecek. Bu alanda sadece petrolle birlikte petrolün katkısı değil, hayvanlar da burada otlayacak. Kısaca Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul nasıl güvenliyse Gabar da Bestler Dereler, Cudi ve Kato da aynı derecede güvenli artık." ifadelerini kullandı.

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