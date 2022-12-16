Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan suç örgütünü tespit etti.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde il merkezinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

"Ofsayt" adı verilen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda, dijital materyaller ile banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilere ait, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 lüks araca ve evlerin gizli bölmelerdeki kasada bulunan paraya el konuldu.

Ekipler, yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurulduğunu, bu paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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