Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

AA

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan suç örgütünü tespit etti.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde il merkezinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

"Ofsayt" adı verilen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda, dijital materyaller ile banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilere ait, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 lüks araca ve evlerin gizli bölmelerdeki kasada bulunan paraya el konuldu.

Ekipler, yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurulduğunu, bu paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ &#039;OFSAYT&#039; OPERASYONUNDA 12 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ 'OFSAYT' ...
Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TIR DEVRİLDİ, TONLARCA PORTAKAL YOLA SAÇILDI 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TIR DEVRİLDİ, TONLARCA ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Şırnak Valisi Bilgin, Gabar Dağı'nda petrol rezervinin keşfedildiği alanda konuştu:
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Bilgin, Gabar Dağı'nda petrol ...
Diyarbakır'da bilgievlerinde Yerli Malı Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bilgievlerinde Yerli Malı Haftası ...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, terör saldırısını lanetledi
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, terör ...
Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kulp'ta ilçe otogarı yapılıyor
YEREL HABERLER Kulp'ta ilçe otogarı yapılıyor
Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü 
(Görüntülü)MARDİN KARA YOLUNDA ÇEVİK KUVVET SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRI (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MARDİN KARA YOLUNDA ÇEVİK KUVVET SERVİS ...
(Görüntülü)CİNAYET ŞÜPHELİSİ, &#039;KAÇMAKTAN YORULDUM&#039; DİYEREK KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)CİNAYET ŞÜPHELİSİ, 'KAÇMAKTAN ...
Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis ...
Cinayet şüphelisi, 'Kaçmaktan yoruldum' diyerek kendisini ihbar etti
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi, 'Kaçmaktan yoruldum' diyerek ...
Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık ...
Diyarbakır'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmaya ilişkin aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmaya ...
Bakan Soylu, Diyarbakır'da terör saldırısının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Diyarbakır'da terör saldırısının ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, ÇEVİK KUVVET SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRININ YAPILDIĞI BÖLGEDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, ÇEVİK KUVVET SERVİS ARACINA ...
Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis ...
(Görüntülü) ÇEVİK KUVVET SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRI (GÖRÜGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇEVİK KUVVET SERVİS ARACINA BOMBALI ...
Bakan Soylu, Diyarbakır'da terör saldırısının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu (1)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Diyarbakır'da terör saldırısının ...
Diyarbakır-Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (6)
YEREL HABERLER Diyarbakır-Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis ...
(Görüntülü) ÇEVİK KUVVET SERVİSİNE BOMBALI SALDIRI (POLİS ARACININ 57. SANİYEDEKİ GEÇİŞİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇEVİK KUVVET SERVİSİNE BOMBALI SALDIRI ...
(Görüntülü) ÇEVİK KUVVET SERVİSİNE BOMBALI SALDIRI YAPILAN ARACIN YANMA GÖRÜNTÜLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇEVİK KUVVET SERVİSİNE BOMBALI SALDIRI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.