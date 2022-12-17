Diyarbakır'da hırsızlık suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kamu kurum ve kuruluşlardan 5 dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazının çalınmasına yönelik araştırma yapan ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.



Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler M.C.K. ve H.Y'den çalıntı malzeme ele geçirildi.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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