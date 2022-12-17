Diyarbakır'ı 2022'de 1 milyon turist ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 2022 yılında Diyarbakır'ı 1 milyon turistin ziyaret ettiğini ve bunun yüzde 10'unun yabancıların oluşturduğunu söyledi.

Diyarbakır'daki gazetecilerle bir araya gelen Vali Su, kentin tanıtımında medyanın çok önemli olduğunu anlattı.



Diyarbakır'ın birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getiren Su, şunları söyledi:

"İlimizin uluslar ve uluslararasında tanıtılmasında en büyük katkı basın mensuplarımız vasıtasıyla yapıldı. 2022'de ilimizi 1 milyon turist ziyaret etti ve bunun yüzde 10'u yabancılardan oluştu. İnşallah 2023'te sizlerle beraber ilimizin tanıtılması konusunda, turizm potansiyelinin çok daha iyi değerlendirileceğini düşünüyorum. İlimizin daha iyi tanıtılması, daha çok turisti buraya çekmek için beraberce kapıyı aralayalım"

Diyarbakır'da yapılan bazı çalışmalara ilişkin de bilgi veren Vali Su, şöyle konuştu:

"Bu yıl 1600 kilometre sathi kaplama, yaklaşık 130 kilometre de bitümlü sıcak karışım asfalt yaptık. Şehir hastanesi konusunda da çalışmalar devam ediyor. 3 milyar 900 milyona ihalesi gerçekleşti. Ön kontrol süreci devam ediyor ve kontrolden sonra sözleşme yapılacak. Daha sonrada inşaat yapımına başlanacaktır. Vatandaşlarımızın söyledikleri bizler için son derece kıymetli. Sizler aracılığıyla bize gelen sorunların çözümü için gerekli çalışmalar yapılacak"

Diyarbakır'da Basın Müzesi yapımı konusunda da çalışmaların yapılacağı kaydeden Vali Su, "Tarihi Sur ilçemizde 347 mimari yapıyı onarıyoruz" dedi.

Vali Su, uyuşturucuyla mücadelenin de etkin bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekleyerek, 2022'de 80 milyon kök Hint keneviri, 30 ton esrarın ele geçirip imha edildiğini söyledi.



Vali Su ve beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, gazetecilerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.