Diyarbakır'da "4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren fotoğraflar sergilendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi.



Su, yaptığı konuşmada, kentte yaşayan, ülkenin farklı bölgelerinden gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile her meslek grubundan vatandaşların çektiği fotoğrafları yükleyebileceği fotoğraf platformu oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşlar eliyle Diyarbakır'ın tüm güzelliklerini ve tarihini fotoğrafladıklarını belirten Su, "Diyarbakır, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na surları ve Hevsel Bahçeleri ile girmiş bir şehrimizdir. Her konuda hakikaten çok önemli bir potansiyele sahip Diyarbakırımızı fotoğrafladık. Aslında vatandaşlar eliyle ilimizin tüm güzelliklerini, tarihini fotoğrafladık ve bir arşiv oluşturduk." dedi.

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye girenlere teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.