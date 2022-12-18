Diyarbakır Valisi Su, kentte basın mensuplarıyla bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, Ongözlü Köprü'de Büyükşehir Belediyesine ait tesiste basın mensuplarıyla görüştü.



Su, basın mensuplarının, çalıştıkları kentte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Hem Valilik hem belediyeler olarak ilimiz adına çalışmalar, hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetlerin tanıtılması, vatandaşa anlatılması, yapılan hizmetlerden vatandaşın haberdar edilmesi sizler vasıtasıyla oluyor. Vatandaşlar gördüğü bu haberler sayesinde bu hizmetlerden istifade ediyor. Vatandaşımızın sorununu çözmede bizlere büyük bir katkınız oluyor."

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya da katıldı.











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