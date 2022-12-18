Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte binlerce güvercin uçuruldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte binlerce güvercin aynı anda gökyüzüne salındı.

Güvercin oteli işletmecisi Mehmet Batmaz tarafından organize edilen etkinliğe katılan güvercin meraklısı, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de bir araya geldi.

Güvercin besleyenler tarafından, kasa ve kutular içerisinde alana getirilen çoğu posta cinsi yaklaşık 10 bin güvercin, aynı anda gökyüzüne salındı.

Ongözlü Köprü'yü ziyarete gelen vatandaşlar da bir süre gökyüzüne salınan güvercinleri izledi.

Etkinliği organize eden Batmaz, gazetecilere, kasım aylarının geleneği haline getirdikleri etkinliği, bu yıl da düzenlediklerini belirterek, güvercin meraklılarını buluşturduklarını söyledi.

Organizasyona, kentin her noktasından onlarca güvercin meraklısının katıldığını anlatan Batmaz, 30 yıldır güvercinlerle ilgilendiğini ifade etti.

Batmaz, "10 bine yakın güvercini gökyüzüne bıraktık. Diyarbakır'a ait 21 çeşit güvercinimiz var." dedi.

Etkinlikte, uçurulan güvercinlerin yuvalarına geri döneceği belirtildi.

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