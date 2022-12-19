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Diyarbakır'da "Geleceğin El Cezerileri" legolarla hayallerini tasarlıyor

AA

Diyarbakır'da "Geleceğin El Cezerileri" legolarla hayallerini tasarlıyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da bir okula kazandırılan lego ve robotik sınıfında "Geleceğin El Cezerileri" hayallerini tasarlıyor, algoritma öğreniyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde, 3 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'nda eğitim vakıfları, okul idaresi, öğretmenler ve velilerin desteğiyle Türkiye'nin en kapsamlı lego ve robotik sınıflarından biri kuruldu.

Asırlar önce sibernetiğin ilk adımlarını atan El Cezeri'nin izinden giden öğrencilerin ders dışı zamanlarda buluştuğu sınıfta minik "mucitler", atık dönüşüm tesisinden lunaparka, akıllı şehirlerden helikopter ve farklı araçlara kadar onlarca fikri önce tasarlıyor, sonra komutlarla hareket ettiriyor.

Tüm öğrencilere hayallerini tasarlama fırsatı sunulan sınıfta, çocuklara bu sayede problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik yaklaşmanın da öğretilmesi hedefleniyor.

- "Çocukları geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriyoruz"

Okul müdürü Yüsri Demir, AA muhabirine, okulda oluşturulan bu özel sınıfın binlerce parça legoyla donatıldığını belirtti.

El Cezeri'nin torunları olarak çocukları geleceğe hazırladıklarını ifade eden Demir, çocukların hayal güçleriyle geleceğin teknolojilerine yön vereceğini söyledi.

Demir, "Klasik eğitim sisteminin yanı sıra çocukların hayal güçlerini ön plana çıkararak geleceğe dair tasarımlar yapmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız bunu zevkle yapıyor. Bu çocukları geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriyoruz." dedi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilal Durmaz da kapasitesi ve donanımı ile ülkedeki nadir robotik ve kodlama sınıflarından birinde çocuklara eğitim verdiklerini ifade etti.

"Bu robotik kodlama eğitimiyle çocuklar hayallerini lego parçalarıyla sınır olmadan gerçekleştiriyorlar." diyen Durmaz, robotik kodlamanın temelinde problemi adım adım çözmenin olduğunu, çocukların proje tabanlı çalışarak normal derslerinde ve hayatlarındaki problemi çözmede de robotik kodlamadan yararlandığını kaydetti.

Durmaz, yeni projelerde genç beyinlerin yol almasını istediklerini anlatarak, ülkenin milli teknoloji hamlesine çocukları yetiştirerek, destek olduklarını belirtti.

- "Hayalimdeki her şeyi tasarlayabilirim"

Öğrencilerden 10 yaşındaki Ezgi Berfin Durmaz, lego parçalarını birleştirmenin çok zevkli ve eğlenceli olduğunu anlatarak, "İleride daha büyük şeyler yapmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bejan Biçimli de bu sınıfta hem eğlendiklerini hem de bilgilendiklerini belirterek, "Burada hayalimdeki her şeyi tasarlayabilirim. Yaptığımız şeyleri hareket ettirebiliyoruz. Tasarımcı olup yeni şeyler tasarlayacağım." dedi.

Muhammet Renaz Ay ise legolarla bir şeyler tasarlamayı çok sevdiğini, gelecekte mimar olmak istediğini ifade etti.

Yunus Emre Kanşiray da bu sınıfın hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yer olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada herkes hayalindeki tasarımı, arabayı, evleri yapıyor. Ben de bir araba yaptım. Programla ne kadar gidebileceğini hesaplayabiliyorum. Zaman burada çok güzel geçiyor. Hayalim mühendis olmak."

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