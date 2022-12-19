Diyarbakır Valisi Su, öğrencilerle film izledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, öğrencilerle "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su, beraberinde eşi Zeliha Su ile hafta sonu Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezinde çocuk ve gençlerle sinema etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte Su, yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın mücadele eden milletvekili Serkan Bayram'ın hayatından esinlenen "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de katıldı.

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