Kuruçay Barajı projesinin yüzde 79'u tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kuruçay Barajı Projesinin yüzde 79'unun tamamlandığı bildirildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Kuruçay Barajı sulaması inşaatında 25 bin 100 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirilmiş olup, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 50 bin 300 dekar tarım alan sulamaya açılmış olacaktır. Projenin yüzde 79'luk kısmı tamamlanmış olup, 35,7 kilometre ana boru hattı ile 108 kilometre şebeke boru hattı döşenmiştir. Ayrıca Diyarbakır-Silvan karayolu geçişi yatay sondaj imalatı tamamlanmıştır. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları da hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 302 milyon lira katkı ve 6 bin 540 kişilik ek istihdam sağlanacaktır."

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