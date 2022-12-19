Diyarbakır'da Yeşil Ambalaj, oluklu mukavva ihracatında ilk 5'e girdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yeşil Ambalaj A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yeşil, kentte en çok ihracat gerçekleştiren 5 firma arasında yer aldıklarını anlattı.

Yeşil, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluştu. Yeşil, burada yaptığı açıklamada, 2016'da üretime başladıklarını, 7 yılda üretim, ihracat ve istihdamı artırdıklarını söyledi.

İhracata dönük yatırımlarının olduğunu kaydeden Yeşil, şöyle devam etti:

"Kapasite artışına dönük yatırımlarımız oldu. Şimdi otomasyonla ilgili dijital dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üretim süreçlerinden sonra iş süreçlerimizi de tamamen dijital ortama taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Şirketin böylece bir kurumsal hafızasını da oluşturmuş olacağız. 250 kişinin çalıştığı, Diyarbakır'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve hatta Amerika'ya ihracat yapan bir oluklu mukavva firmasıyız."

Yeşil, Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü verilerine göre 2022'nin ilk 11 ayında en çok araç çıkışı yapan ve en çok beyanname açan firma olduklarını aktardı.









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