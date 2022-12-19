Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncak atölyesi açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 7-12 yaş arası çocuklara yönelik oyuncak atölyesi açıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen "Kendi Oyuncağımı Kendim Yapıyorum" projesi kapsamında çocukları bilgisayar ve internetin zararlı yönlerinden uzak tutmak, birbirleriyle iletişimlerini artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için atölye kuruldu.

Cemil Paşa Konağı Kent Müzesinde açılan atölyeden yararlanan çocuklar, aldıkları eğitimle kartondan uçak, bez bebek ve telden araba yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje sorumlusu Vildan Erdin, her bir kurs döneminin yaklaşık 2 ay sürdüğünü, atölyede kullanılan tüm malzeme ve materyallerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince karşılandığını belirtti.

Kursta çocukların eğlenceli vakitler geçirdiğini dile getiren Erdin, "Amacımız unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyun ve oyuncakları günümüzdeki çocuklara aktarmak, onları gelişimlerini etkileyecek olumsuz aktivitelerden uzaklaştırıp, biraz daha eğitsel çalışmalara yönlendirmektir. Hafta içi 5 gün süren kurstan yararlanmak isteyenler Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'ne başvurabilirler." dedi.

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