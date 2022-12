Diyarbakır'da Kayapınar Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 bin 400 metrekare alanda yapılacak Kayapınar Millet Kıraathanesi'nin temeli törenle atıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu mevkisindeki törende, millet kıraathanesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kayapınar Belediyesince 33 bin metrekare alanda projelendirilen ve 2 bin 400 metrekare bina oturum alanına sahip millet kıraathanesinin güzel bir hizmet olduğuna değinen Su, "Kayapınar Belediyemizin Millet Kıraathanesinin temelini birlikte attık. İlimizde her alanda, her sektörde hizmetleri yerine getiriyoruz. Çocuklarımız burada ders çalışma imkanları bulacak, kütüphaneden faydalanacaklar, her türlü imkanlar kendilerine seferber edilmiş olacak." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman da bu yapılarda yetişen çocukların gelecek 100 yılda Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde görmeyi arzuladığı millet kıraathanesinin modelini hayata geçirecek olmanın gururunu yaşadığını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Burada birbirinden bağımsız halde 700 öğrencimiz aynı anda ders çalışabilecek, sınavlara hazırlanabilecek, bunun yanında kafeterya, binamızın dışında 300 aracın park yapılacağı bir otoparkımız olacak ve yaklaşık 26 dönüm de bir peyzaj alanımız olacak. Biz bu işin temelini atmaktan son derece gururluyuz. Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine basarak söylediği Millet Kıraathanesi ve bir parça benzeriyle de Millet Bahçesi modelini Diyarbakır'ın, bu kadim şehrin modern ilçesinde hayata geçirmekten dolayı bir gurur taşıyoruz. Projemizi gün ışığından istifade edecek şekilde hazırladık. İnşallah evlatlarımız bu ve buna benzer binalar içerisinde geleceğe daha aydınlık, daha güzel şekilde hazırlanacak ve Türkiye'yi gelecek yüzyılda daha iyi yerlere getirecek."

Törene, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

