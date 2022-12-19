HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu:

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DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Asgari ücret tespit komisyonu yarın üçüncü ve muhtemelen son toplantısını yapacak. Telaffuz edilen rakamların geçinmek için yeterli olmadığını herkes biliyor." dedi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü programında konuşan Yapıcıoğlu, 10 yılı geride bıraktıklarını, emin ve sağlam adımlarla yürüdüklerini söyledi.

"Ülke kritik eşiklerden geçtiğinde milletten yana, halkın huzuru ve selametinden yana duruş ortaya koyduk” diyen

Yapıcıoğlu, “Her türlü çirkinlik ve çirkefliklere, iftira, hakaret ve hatta fiili saldırılara rağmen bizi kriminalize etme çabalarını boşa çıkardık" ifadelerini kullandı.

Memleketin birinci gündeminin ekonomi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücret tespit komisyonu yarın üçüncü ve muhtemelen son toplantısını yapacak. Telaffuz edilen rakamların geçinmek için yeterli olmadığını herkes biliyor. Yıllardır asgari ücretin tanımının değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Mevcut tanıma göre asgari ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de tanıma dahil edilmesi gerekir. Fakat bu tanıma göre bile asgari ücret yetersiz kalmaktadır. Bir kişinin yaşam maliyeti olarak tarif edilen miktar bile aylık 10 bin lira civarındadır. O da şimdilik."

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