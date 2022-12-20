Diyarbakır'da 845 öğrenciye güvenli internet eğitimi verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da öğretmen ve öğrencilere yönelik "Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet Tedbirlerinin Artırılması" protokolü kapsamında güvenli internet kullanımına ilişkin bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.
2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde ortaöğretim okullarında düzenlenen eğitimlere katılan 65 öğretmen ve 845 öğrenci bilgilendirildi.