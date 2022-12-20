Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır genelinde yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte gece başlayıp sabah yoğunlaşan sis, öğlen etkisini azalttı. Sisin etkisinin cuma öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.



Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 80 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kara yollarında trafik ekipleri, sürücüleri sis konusunda uyardı.



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