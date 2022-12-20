Diyarbakır'da "Aile Okulu Projesi"nde 20 bin 502 veliye eğitim verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Diyarbakır'da 20 bin 502 veli eğitim aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" kentte ilgi görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halk eğitim merkezlerince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan velilere yönelik eğitici, geliştirici ve rehberlik edici etkinlik ve seminerler düzenleniyor.

İlk ve ortaokul ile lisede eğitim gören çocukların aileleri, aile ve kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konularda eğitiliyor.

Proje kapsamında kent genelinde açılan 1037 kurs ile 20 bin 502 veliye eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, AA muhabirine, proje kapsamında eğitici eğitimi alan yaklaşık 2 bin öğretmenin ailelere eğitim verdiğini belirtti.

Eğitimlerin 17 ilçede yürütüldüğünü ve 44 saat sürdüğünü ifade eden Eronat, "Eğitimin ailede başladığı ve okulda devam ettiği bilinciyle velilerimizi de okullarımızla buluşturma çabasındayız. Proje kapsamında bütün velilere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Merkez Sur ilçesindeki Sur Alparslan Anadolu Lisesi'ndeki eğitimlere katılan öğretmen Rezzan Akyıldız da aldıkları eğitimin ardından velileri yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Ailelerin eğitimle çocuklarıyla yaşadıkları iç çatışmanın azaldığı yönünde bilgi paylaştığını aktaran Akyıldız, "Aslında en büyük öğretmen annedir. Bu bizim için çok önemlidir. Bundan sonraki aşamalarda bunu daha net göreceğiz. Öğretmen ve anneler el birliğiyle daha başarılı ve mutlu bireyler yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan anne Süheyla Kaçan ise 3 çocuk annesi olduğunu ve çocuklarıyla kurslar sayesinde iyi iletişim kurmaya başladığını, eğitimlerin çok başarılı olduğunu aktardı.

Anne Hülya Yaşar da 3 çocuk annesi olduğunu bildirerek, "Kızımla problem yaşıyordum. Kurs sayesinde şu an gayet iyi durumdayız." diye konuştu.

Eğitim sayesinde babanın çocuk üzerindeki etkisini öğrendiğini ve çocuklarıyla iletişiminin ilerlediğini belirten Mehmet Ali Bulut, bütün velilere eğitime katılmaları tavsiyesinde bulundu.



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