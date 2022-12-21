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Diyarbakır'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi

AA

Diyarbakır'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'tan Diyarbakır'a gümrük kaçağı sigara ve telefon getirileceği bilgisi aldı.

Yenişehir ilçesinin Dökmetaş Mahallesinde bir kargo aktarma merkezinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 32 akıllı cep telefonu, 13 kulaklık, 110 paket sigara ve 34 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


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