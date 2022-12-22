Bağlar Halk Kütüphanesinden 4 yılda 29 bin 517 öğrenci yararlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince 4 yıl önce yenilenen İlçe Halk Kütüphanesine öğrenciler ilgi gösteriyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, verilen hizmetle ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerinin dualarını aldıklarını belirtti.

İlçe dışından gelen öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiğini kütüphaneden 4 yılda 29 bin 517 öğrencinin yararlandığını bildiren Beyoğlu, günün her saatinde bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilere belediyenin görevlendirdiği eğitmen ve uzmanların destek olduğunu aktardı.

Beyoğlu, özel kurslara gidemeyen öğrencilerin kütüphaneyle hem ders çalışma hem de kitap okuma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Buraya gelen öğrencilerimiz her türlü imkandan ücretsiz yararlanıyor. Binlerce okuma kitabı, eğitim setleri, kaynak kitaplar, sınavlara hazırlanan öğrenciler için testler mevcut. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bu imkanları sağlamak istedik. Hedeflediğimiz noktanın çok daha ilerisine ulaşmış durumdayız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.