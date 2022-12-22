Bağlar Halk Kütüphanesinden 4 yılda 29 bin 517 öğrenci yararlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Halk Kütüphanesinden 4 yılda 29 bin 517 öğrenci yararlandı

AA

Bağlar Halk Kütüphanesinden 4 yılda 29 bin 517 öğrenci yararlandı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince 4 yıl önce yenilenen İlçe Halk Kütüphanesine öğrenciler ilgi gösteriyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, verilen hizmetle ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerinin dualarını aldıklarını belirtti.

İlçe dışından gelen öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiğini kütüphaneden 4 yılda 29 bin 517 öğrencinin yararlandığını bildiren Beyoğlu, günün her saatinde bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilere belediyenin görevlendirdiği eğitmen ve uzmanların destek olduğunu aktardı.

Beyoğlu, özel kurslara gidemeyen öğrencilerin kütüphaneyle hem ders çalışma hem de kitap okuma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Buraya gelen öğrencilerimiz her türlü imkandan ücretsiz yararlanıyor. Binlerce okuma kitabı, eğitim setleri, kaynak kitaplar, sınavlara hazırlanan öğrenciler için testler mevcut. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bu imkanları sağlamak istedik. Hedeflediğimiz noktanın çok daha ilerisine ulaşmış durumdayız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha ...
Diyarbakır'daki saldırıda terörist sisli hava nedeniyle bombayı geç patlatmış
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki saldırıda terörist sisli hava ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA ÇOCUK HASTANESİ ACİLİNE GETİRİLEN ÇOCUK SAYISI GÜNLÜK 2 BİNE YAKLAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA ÇOCUK HASTANESİ ACİLİNE ...
(Görüntülü)KARGO ŞİRKETİNDE 93 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 1 KİŞİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARGO ŞİRKETİNDE 93 KİLO ESRAR ELE ...
Diyarbakır´da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk ...
Kargo şirketinde 93 kilo esrar ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kargo şirketinde 93 kilo esrar ele geçirildi; 1 kişi ...
Diyarbakır'da kız çocuğunu cinsel istismar iddiasına 43 yıl 6 aya kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kız çocuğunu cinsel istismar iddiasına ...
Diyarbakır'da kargoya verilen derin dondurucuda uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kargoya verilen derin dondurucuda ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA BOMBALI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST 6 AY KEŞİF YAPTIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA BOMBALI SALDIRIYI ...
Diyarbakır'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist: 6 ay keşif yaptım
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren ...
Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist, suçunu itiraf etti
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 346&#039;YA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 346'ya çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 346'ya ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha ...
Diyarbakır'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ...
Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda ...
(Görüntülü) MESLEK LİSESİNDE ÖĞRENCİLER, 2 YILDA 3 MİLYON TL GELİR SAĞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MESLEK LİSESİNDE ÖĞRENCİLER, 2 YILDA 3 ...
Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı
YEREL HABERLER Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL ...
Diyarbakır'da "Aile Okulu Projesi"nde 20 bin 502 veliye eğitim verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Aile Okulu Projesi"nde 20 bin 502 ...
(Görüntülü)HAYVANLARI YALNIZ DÖNDÜ, ÇOBAN ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAYVANLARI YALNIZ DÖNDÜ, ÇOBAN ARAZİDE ÖLÜ ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 345&#039;E ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE ...
Hayvanları yalnız döndü, çoban arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Hayvanları yalnız döndü, çoban arazide ölü bulundu
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 345'e çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 345'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.