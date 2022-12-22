Diyarbakır'da trafodaki arızaya müdahale sırasında Dicle Elektrik'in aracı alev aldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde trafodaki arızaya müdahale sırasında Dicle Elektrik'in aracında çıkan yangın söndürüldü.

Aziziye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bir trafoda meydana gelen arızanın onarımı için bölgeye, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ personeli yönlendirildi.

Ekipler arızaya müdahale ettiği sırada trafo alev aldı.

Yangın ekiplerin bulunduğu merdivenli araca da sıçradı. Dicle Elektrik personeli hızla araçtan indi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.





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