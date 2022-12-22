Diyarbakır'da iş makinesi üreten firma, Çin'deki firma ile anlaşma imzaladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da faaliyet yürüten firma, iş makinesi üretimi yapan Çinli firma ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır OSB'de iş makineleri üretimi yapan Odabaşı Makine ile paletli ekskavatör ve loader üretiminde Çin'de 1. ve dünyada 3. olan XCMG Schwıng Firması ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odabaşı Makine Genel Koordinatörü Süleyman Odabaşı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Diyarbakır'ın en kapsamlı ağır sanayi üretiminin yapıldığı tek fabrika olduklarını ifade etti.

Fabrikalarında farklı türde iş makinesi üretimi yaptıklarını ve bunların satışının yurt içi ve dışına olduğunu aktaran Odabaşı, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 Çin devlet firması olan XCMG Schwıng ile distribütörlük anlaşması yaptık. Yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere işe başladık. Ama siparişlerin gelmesi halinde 90 gün içerisinde makine parçaları Çin'den gelecek ve gelen parçaları burada montaj yapacağız. Tabi sadece süreç böyle devam etmeyecek. Belli bir süreçten sonra da makine parçalarını artık kendimiz üretmeye başlayacağız. Talep gelmesi halinde 90 gün içerisinde siparişleri teslim edebilecek durumdayız."

Odabaşı Makine fabrikasının idare binasında düzenlenen imza törenine, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Schwıng Firması Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Gu (Ella) Xiayou ile bazı Çinli yöneticiler katıldı.

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