Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Altıok Mahallesi 604. Sokak'ta yalnız yaşayan 67 yaşındaki Sultan Ç'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde kadını hareketsiz buldu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Kadının cesedi, polisin incelemesi sonrası otopsi yapılması amacıyla Diyarbakır Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

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