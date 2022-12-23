Diyarbakır Valisi Su, ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesinin tamamlanan ve devam eden ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Su, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı serasında incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sona yapımı planlanan Dicle Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunan Su, Kent Ormanı piknik elanı ile Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.



Su, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan ile Talaytepe Verici İstasyonları bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Vali Su'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.





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