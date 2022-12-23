Diyarbakır'da kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için ekip oluşturuldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumaya başlamasıyla kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için ekip oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların soğumaya başlamasıyla sokakta kalan vatandaşlara yönelik çalışma başlatıldı.

Zabıta Daire Başkanlığınca oluşturulan ve 24 saat esasıyla görev yapacak ekipler, kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışma yürütecek.

Kimsesizlere daha hızlı ulaşılabilmesi amacıyla vatandaşlar sokakta kalanları Alo 153'e bildirebilecek.

Zabıta ekiplerince tespit edilen kimsesizler bulundukları yerden alınarak otellere yerleştirilecek, sağlık sorunları bulunanların ise hastanede tedavi edilmeleri sağlanacak.





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