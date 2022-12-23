Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi tedaviye alındı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da araçtan silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu önünde Ali Ekber Kaya, bir araçtan silahla ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.

Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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