Diyarbakır'da Liselerarası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Liselerarası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası final maçıyla son buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yıllık spor faaliyetleri programı kapsamında Liselerarası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası düzenlendi.

Bağlar Belediyesince tahsis edilen spor salonunda 21 Kasım'da başlayan ve 28 takımın katılımıyla 1 ay devam eden şampiyonada, Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Yarışmalarda Şehit Ömer Halisdemir ikinci, Diyarbakır Anadolu Lisesi üçüncü ve Spor Lisesi de dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Bağlar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Cüneyt Aktaş tarafından verildi.

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